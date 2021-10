Ultime notizie calcio Napoli - Peppe Iachini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Il Milan va avanti col grande lavoro di Pioli, un percorso importante che nella scorsa stagione ha portato al secondo posto in campionato. Con Pioli sono migliorati i giovani, la squadra si è convinta, adesso crede maggiormente in se stessa. E Giroud e Ibrahimovic quando torneranno saranno frecce in più nell'arco. Sì, il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine".