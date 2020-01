Iachini a Sky: "Non siamo diventati scienziati, non abbiamo fatto ancora nulla. Firenze è una grande piazza"

Ultimissime calcio Napoli - Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Fiorentina 0-2. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Potevamo vincere anche a Bologna, dove abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. I ragazzi stanno dando grande disponibilità, sono solo 19 giorni che siamo insieme e la compattezza di squadra diventa fondamentale. Stiamo migliorando, dobbiamo continuate a lavorare perché abbiamo margini di miglioramento. Sicuramente questa squadra ha le possibilità di fare un girone di ritorno di un certo tipo. Ci sono tanti giovani, quindi è interessante vedere la loro crescita. Devo dire che ci sono ragazzi che hanno qualità, stiamo occupando l’area con maggior frequenza e sicuramente miglioreremo".

La prossima stagione la squadra può permettere di fare un discorso anche in prospettiva. "Abbiamo anche dei ragazzi esperti giusti, sanno stare in campo e aiutare i giovani. Questi ragazzi crescono in maniera efficace, dobbiamo continuare a lavorare. Sono ragazzi straordinari che ci stanno dando un grande contributo. Hanno margini di crescita e possono far parlare di loro".

Castrovilli ti sta dando grande verticalità in campo. È un ragazzo di poche parole, ma sensate. "È vero, è un ragazzo di grandi valori. Lui ha questa predisposizione a creare la superiorità numerica e l’imbucata. Stiamo lavorando perché con gli esterni di centrocampo spesso sbagliamo la postura. Ha grandi margini di miglioramento per essere determinante, è un centrocampista che può arrivare a 8-10 gol in campionato".

Sei l’uomo giusto al momento giusto, soprattutto per Chiesa. "Chiesa è stato bravissimo, durante la sosta di Natale è rimasto a lavorare per curarsi ed essere pronto per la ripresa del campionato. Questo fa capire quanto ci tenga alla Fiorentina. Bisogna trovare la chiave giusta. Tutti i ragazzi quando sono arrivato erano un po’ impauriti, sicuramente vincere fa liberare i ragazzi da alcuni timori. Ancora non abbiamo fatto nulla, se pensiamo di essere dei fenomeni non abbiamo ancora capito quale campionato ci aspetta".