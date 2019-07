ABC Sevilla, Sevillano a CN24: "Il Betis ha studiato gli infortuni di Milik e non hanno rilanciato. Ben Yedder? Se il Napoli lo vuole deve pagare la clausola"

Jesus Sevillano, giornalista di ABC Sevilla, noto quotidiano spagnolo vicino alle vicende delle squadre di Siviglia, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Lo Celso aveva già salutato i compagni del Betis, eppure ieri si è riunito con la squadra visto che la trattativa col Tottenham è ad un punto morto. I 50 mln non sono stati accettati dal Betis, i contatti col Tottenham sono fermi. Oggi però ci sarà un incontro tra Lo Celso ed il Betis per far chiarezza sul futuro ed impostare un’unica strada. Milik? Il Betis preferisce Iglesias dell’Espanyol per l’attacco, ma il polacco resta una possibilità. La dirigenza biancoverde ha studiato ultimamente anche gli infortuni di Milik e non è intenzionata a fare un rilancio. Il Betis non ha mai pensato di investire chissà quanto, lo volevano in prestito. La spesa l’avrebbero fatta e la farebbero per Iglesias. Ben Yedder del Siviglia? Ha una clausola da 40 mln, in Cina gli hanno offerto 12 l’anno di stipendio. Se il Napoli lo vorrà dovrà pagare la clausola, ma lui credo voglia restare in Spagna o quanto meno in Europa”.