Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa fanno i loro consueti pronostici per la giornata di Serie A del week end in corso, per la precisione della 26^ giornata, nel corso della puntata odierna di Deejay Football Club su Radio Deejay. Per quanto riguarda la sfida di domani tra Cagliari e Napoli, il direttore del Corriere dello Sport punta sulla doppia X2, mentre Caressa pronostica un 1X.