Hysaj supporta Reja: "Francia? Vogliamo fare punti a Parigi, con questo allenatore abbiamo mezzi per farci valere"

Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni - riportate da L'Equipe - in vista di Francia-Albania, match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, in programma stasera a Parigi:

"Vogliamo fare risultato, non partiamo e non siamo qui perdere. La Francia è la Francia, va bene, ma io sono sicuro che con questo gruppo e questo allenatore (Edy Reja, ndr) abbiamo i mezzi per mostrare il nostro valore. Siamo con l'idea di prendere punti, che sia uno oppure tre, con l'idea di giocare bene e di prendere il possesso del campo. Affrontereno una squadra più forte, ma l'Albania può vincere"