Hysaj: "Non è stato difficile adattarmi al nuovo modulo, ha dato frutti! Siamo tutti con Gattuso"

Napoli calcio – Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non è stato difficile giocare con questo sistema, ci gioco anche in Nazionale. Ci ha dato frutti in fase difensiva ed anche di spinta. Nell'intervallo abbiamo parlato delle piccole cose da sistemare dopo il primo tempo. Siamo un grande gruppo, stiamo cercando di dare tutti il massimo. Siamo sicuramente tutti con Gattuso. E' stata una partita difficile ma è sempre buono lo 0-0. Restiamo sereni e guardiamo avanti con positività. Rispetterò il mio contratto fino a fine stagione, del mio futuro parlerò a quando scadrà il contratto. Darò il massimo per questa maglia. Sono da tanti anni qui e sono molto concentrato, penso solo a questa squadra. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto occasioni ma l'importante è non prendere gol in casa. Poi penseremo alla prossima partita di mercoledì. Si cerca sempre di vincere, ma negli ultimi minuti ci sta di difendere lo 0-0. Dobbiamo tornare a casa contenti. Il mister ha scelto di giocare cos'ì, noi l'abbiamo applicata nel miglior modo possibile. Toccherà al mister studiare come farci giocare mercoledì prossimo".