Hysaj, l'agente: "Valuteremo tutte le offerte, anche quella eventuale del Napoli. Allegri e Spalletti lo stimano"

Calciomercato Napoli - A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj:

"Non ho più sentito il Napoli, ad oggi per Hysaj sono andato avanti con altri club. Magari, il presidente dopo la partita con il Verona ci contatta. Non abbiamo aspettato la fine del campionato volutamente: non solo in Italia, nessuno ha deciso chi è l'allenatore. Non abbiamo firmato con nessun club: se ci verrà fatta un'offerta, la valuteremo, anche dal Napoli. Nessuna preclusione nei confronti di una permanenza a Napoli. Non so cosa faccia Gattuso: mi farebbe piacere se rimanesse a Napoli. Sia lui sia il presidente hanno fatto un grandissimo lavoro con l'inserimento di un paio di innesti per lottare per lo scudetto. Hysaj e Gattuso sono molto legati. Tutti gli allenatori contatti dal Napoli vorrebbero la permanenza di Hysaj. Sarri e Gattuso lo hanno allenato e lo conoscono bene. Magari, Allegri o Spalletti lo stimano. Hysaj ha un carattere di un altro livello: un giocatore a scadenza è condizionato. Elseid ha la testa sgombra, libera. Se ne sbatte di tutto. Giocatore di appena 27 anni che le pressioni non le soffre".