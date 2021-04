Hysaj, l'agente: "Tanti club su di lui, farà la Champions! Mario Rui e Di Lorenzo resteranno al Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo ed Elseid Hysaj tra gli altri, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Lorenzo è molto tranquillo anche perché il periodo critico e di paura per il cluster dell'Italia è ormai lontano di giorni. È dispiaciuto per la sconfitta di ieri. Su Zielinski c'era un rigore che poteva cambiare la partita. I ragazzi alla fine erano contenti anche per le parole del presidente De Laurentiis. Hysaj a sinistra? Molti fanno critiche faziose. Elseid ha giocato a sinistra anche a Milano. Dire che era una scelta sbagliata non è condivisibile. Sono scontento di quello che dicono e scrivono i giornalisti. Sono prevenuti. Se avesse messo Mario Rui a sinistra avrebbero comunque attaccato Gattuso. Non vedo coerenza in alcuni giudizi. Gattuso non rimane a Napoli, ma è un mio pensiero. Rino è una persona buona, magari potrà anche ritornare sui suoi passi. Però credo che non sarà più il tecnico azzurro. Stima moltissimo Hysaj. Se posso porterò sempre i miei giocatori da lui. Sono tanti i club che cercano Hysaj. Molti club lo vogliono, probabilmente farà la Champions. Ma adesso è presto per dirlo. Mario Rui e Di Lorenzo rimarranno a Napoli, poi però bisognerà aspettate chi sarà il nuovo tecnico del Napoli".