Hysaj: "Contento per il primo gol, ora spero di farne altri! Rinnovo? Sto benissimo qui, parlerò con la società a fine stagione"

Ultime notizie calcio Napoli - Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono molto contento per il primo gol, in casa con la maglia del Napoli. Anche senza tifosi me la godo, lo dedico alla mia famiglia e spero di trovarne altri in futuro. Abbiamo preso quattro gol anche per errori nostri, meno male che c'è il VAR. Dobbiamo fare più attenzione ai particolari in futuro. Barcellona? Il Sassuolo è una squadra che gioca il pallone come il Barcellona ma hanno un valore tecnico più alto, dovremo stare ancora più attenti. Siamo in forma e siamo una bella squadra, dobbiamo limare dei particolari. Sto benissimo a Napoli, è casa mia e sto bene anche in campo. Non so se arriverà il rinnovo ma darò il massimo fino alla fine. Parleremo a fine stagione con la società".