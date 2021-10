Hugo Maradona: "Vittorie che servono per il futuro. Osimhen? Finalmente abbiamo chi realizza e su Insigne..."

Napoli Calcio - Hugo Maradona è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Queste vittorie del Napoli servono anche per il futuro. Sono gare che non si vedevano da tempo. Osimhen? Abbiamo quello che realizza, fa reparto da solo e dobbiamo continuare così. Anche se non segna, deve aiutare la squadra. Insigne? Chi non calcia i rigori non li sbaglia, l'importante è che allenatore e compagni conitnuano a credere in lui. E' molto motivato, viene dalla vittoria dell'Europeo. E' nella gista maturità per portare il Napoli in alto. Compleanno Diego? Mi aspetto solo l'amore del popolo napoletano".