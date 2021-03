Hugo Maradona: "Se potrò parlerò con Aguero per convincerlo ad accettare Napoli! Stadio per Diego? Non ci sono ancora andato"

Ultime notizie calcio Napoli - Hugo Maradona è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Aguero servirebbe a qualsiasi squadra al mondo, sarei felice di vederlo a Napoli. Lo conosco, è molto furbo ed a Napoli farebbe molto bene. Aguero-Insigne-Mertens sarebbe un attacco impressionante. Gli consiglio di venire in azzurro, il Napoli ha bisogno di un centravanti così. Non me la sento ancora di andare allo stadio Maradona. Se avrò la possibilità parlerò con lui per convincerlo a venire a Napoli".