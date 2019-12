Hugo Maradona: "Gattuso? La grinta da sola non basta, deve unire il gruppo come prima"

Notizie Calcio Napoli - Ultime notizie calcio Napoli - Hugo Maradona ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per me il Napoli contro il Barcellona deve fare molta attenzione alla partita di ritorno al Camp Nou perchè al San Paolo soffrono tutti in Europa. Credo sarà emozionante vedere Messi nel tempio che è stato di Diego, è un bene per il nostro calcio. Gattuso? Solo con la grinta non si può fare molto, deve essere più bravo ad unire il gruppo come prima. Non è una missione facile"