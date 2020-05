Hubner: "Gattuso ottimo allenatore, riesce a capire i problemi dei giocatori. Petagna? Farà gol se messo in condizione"

Notizie Napoli calcio. “Gattuso è un ottimo allenatore, capisce i problemi dei giocatori e sa cosa volere da loro. E’ una persona schietta e credo che un allenatore debba esserlo. Può fare bene: un giocatore darà sempre il massimo quando ha un tecnico onesto”. Lo ha detto Dario Hübner, ex centravanti di Brescia e Piacenza ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.

“Ancelotti è il top e ha vinto tutto ma molte volte l’allenatore è bravo con la squadra che ha. Lui ha vinto tantissimo con un certo tipo di giocatori e forse a Napoli non aveva la squadra giusta per il suo stile. Con Gattuso i giocatori riescono a dare qualcosa in più”.

"Petagna soffrirà il salto? La questione - spiega l'ex centravanti - non è se giochi in una città grande o piccola, ma dipende sempre come la squadra ti mette in condizione di giocare: io ho fatto tanti gol grazie ai mister e ai compagni che esaltavano le mie caratteristiche, a Piacenza ad esempio avevo una squadra che giocava per me, con compagni perfetti per i miei movimenti. Petagna farà gol se sarà messo in condizione dalla squadra”.