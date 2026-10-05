Hojlund: "Mi sto allenando molto sui calci di rigore. La verità sull'occhiataccia al portiere Ward"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Rasmus Hojlund è andato in gol su calcio di rigore nel match di Nations League tra Danimarca e Galles. L’attaccante del Napoli, dopo la trasformazione dagli undici metri, ha lanciato un’occhiataccia al portiere gallese Danny Ward che ha provato - invano - a distrarlo. Queste le parole rilasciate da Rasmus ai microfoni di TV2 Sports:

“Mi sto allenando molto sui calci di rigore, penso sia un dettaglio importante per un attaccante saperli calciare bene. Mi sono voluto prendere questa responsabilità e mi è andata bene. L’occhiataccia a Ward? Fa parte del bello del calcio. I portiere cercano di trarti in inganno con finte o cose del genere per farti sbagliare”.

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