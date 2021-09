Higuain: "Ultima stagione all'Inter Miami, poi prenderò una pausa. Messi? Ha firmato per due anni con il Psg ma il club lo vuole, vedremo"

Ultime calcio - L'ex attaccante del Napoli, oggi all'Inter Miami, Gonzalo Higuain, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN 360:

"Con l'Inter Miami ho ancora un anno di contratto, qui in MLS. Al termine dell'accordo, mi prenderò un anno sabbatico, dal calcio e da tutto. Argentina? Non vedo la possibilità di un ritorno, ci sono stati tanti anni di logorio. La mia testa era completamente distaccata dalla Nazionale. L'addio a mia mamma? Il giorno prima che mia madre morisse, mio fratello mi ha fatto un gran passaggio e io ho segnato. Messi? Non voglio mettermi nei guai, non so di Leo a Miami. Ha firmato per due anni con il Psg. Il club lo vuole, vedremo".