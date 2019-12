Higuain: "L'anno scorso ho sofferto l'addio alla Juve: io amo stare qui!"

Gonzalo Higuain, intervenuto in zona mista, ha analizzato la vittoria della Juventus contro l'Udinese. Questo quanto raccolto da TMW: "Tridente pesante? Penso che la risposta sia stata buona per larghi tratti del match, pur soffrendo qualche ripartenza nel secondo tempo per la stanchezza. La partita è stata su grandi livelli e il risultato l'ha dimostrato. Peccato per il gol preso nel finale, ma in generale credo sia stata una bella giornata".

Tridente sempre possibile?

"Decide il mister. Noi siamo pronti, però poi decide lui. Oggi abbiamo dato una bella risposta, poi vediamo in futuro".

Assist per Cristiano Ronaldo?

"Da un po' di anni so anche passare la palla (sorride, ndr). La cosa importante è che la squadra vinca, non chi fa gol. Perché alla fine ci si ricorda dei titoli, non di chi ha fatto gol".

Che differenza c'è tra l'Higuain di quest'anno e quello dello scorso?

"La differenza è che l'anno scorso ho sofferto l'andare via da qui, ho avuto una stagione complicata. Tornare qui e prendere la decisione forte di rimanere è stato legato anche all'amore di tifosi e compagni. Mi piace stare alla Juve, perché sento che la gente dà valore a tutto quello che uno fa in campo e la cosa più importante è che le cose stanno andando bene. Ho preso la decisione giusta, lo sapevo da prima di cominciare la stagione perché avevo una voglia folle di mostrare a tutti che posso ancora giocare a questi livelli".