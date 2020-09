Higuain, il fratello-agente: "Non giocherá più in Italia. Passando dal Napoli alla Juventus ha migliorato la sua carriera. Mai più sentito De Laurentiis: di cosa parleremmo, di cinema?"

Notizie Calcio - Nicolas Higuain, fratello-agente dell’attaccante della Juventus ed ex Napoli Gonzalo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Buongiorno Nicolas. La sensazione é che la Juventus abbia fatto uno sforzo enorme nel 2016 per acquistare suo fratello dal Napoli, pagando la clausola da 90 milioni, e altrettanta ne stia facendo ora per firmare il divorzio.

Che idee ha Gonzalo per il post Juventus?

«Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa... Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherá più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. E’ cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali. Quella voce è una enorme cavolata, come quella che potrebbe smettere. Non è ancora il momento, ha voglia di giocare. Si sente forte di testa e di fisico. Per quanto lo deciderà lui, ma vuole giocare ancora e all’estero. Magari tornerà in Argentina in futuro, non ora»