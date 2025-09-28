Hernanes: "De Bruyne nel Napoli è quasi un disturbo, non vedo una squadra migliorata! Anzi..."

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Hernanes: De Bruyne nel Napoli è quasi un disturbo, non vedo una squadra migliorata! Anzi...

Notizie Napoli - Hernanes, ex giocatore di Juve e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando l'avvio di campionato col Napoli di Kevin De Bruyne

“Sono un fan di De Bruyne, sono innamorato di lui. E’ uno dei centrocampisti migliori della storia. Però, lui nel Napoli è quasi un disturbo. Nel senso che, la squadra era già rodata, il centrocampo era perfetto. Adesso è arrivato lui e non potevi lasciarlo in panchina, così come non puoi lasciare nessuno del centrocampo perfetto in panchina. Quindi Conte ha messo tutti insieme, e ciò non ha fatto guadagnare chissà che cosa alla squadra. Vincono sì, perché è la mentalità contiana. Ma non vedo un Napoli migliorato, anzi…”

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