Hernanes: "De Bruyne nel Napoli è quasi un disturbo, non vedo una squadra migliorata! Anzi..."

Notizie Napoli - Hernanes, ex giocatore di Juve e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando l'avvio di campionato col Napoli di Kevin De Bruyne:

“Sono un fan di De Bruyne, sono innamorato di lui. E’ uno dei centrocampisti migliori della storia. Però, lui nel Napoli è quasi un disturbo. Nel senso che, la squadra era già rodata, il centrocampo era perfetto. Adesso è arrivato lui e non potevi lasciarlo in panchina, così come non puoi lasciare nessuno del centrocampo perfetto in panchina. Quindi Conte ha messo tutti insieme, e ciò non ha fatto guadagnare chissà che cosa alla squadra. Vincono sì, perché è la mentalità contiana. Ma non vedo un Napoli migliorato, anzi…”