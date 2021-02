Hellas Verona, Zaccagni: "Il lavoro della settimana il nostro segreto, Del Piero il mio idolo"

Serie A - Mattia Zaccagni, centrocampista dell'Hellas Verona, intervistato da Sportweek: "Il segreto di questo Hellas Verona? Sarà una risposta banale, ma è il lavoro in settimana. Prima se mi dicevano che il lavoro paga, io pensavo 'sì vabbè' un giorno andavo a tutta e quello dopo tiravo il freno. Ora ho capito che come ti alleni in settimana, rendi la domenica, è matematico. Più che modello, un idolo. Alessandro Del Piero. Sono cresciuto col suo poster in cameretta. Oggi mi piace Modric, per la tecnica e la facilità nel superare l'avversario".