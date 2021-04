Hellas Verona, Juric sul suo futuro: "Siamo salvi da un po', ma col club non ho ancora parlato. Guardo sempre avanti"

Ultime notizie calcio Napoli - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona seguito con particolare interesse dal Napoli, ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche il tema relativo al suo futuro:

"Arrivo di Lasagna un indizio per la permanenza a Verona? Non è così. Siamo salvi da un bel po', non abbiamo parlato di futuro. Non so che succede, quali siano le idee. Non lo so, si può stare anche fermi. Questa stagione è stata molto impegnativa, per me e il mio staff. Dobbiamo guardare sempre avanti, e quando migliori ti scontri. Se sei sereno non migliori proprio niente. Per me bisogna andare avanti. Non abbiamo ancora affrontato l'argomento, anche se siamo salvi da un po'".