Hellas, il presidente: "Il Napoli non ha giocato da Napoli: se c'è un errore, l'hanno fatto loro. Juric? E' il nostro allenatore e su Zaccagni..."

Napoli Calcio - Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Abbiamo onorato il calcio che è uno sport e tutti devono dimostrare cosa sa fare. Così è stato. Il Napoli non ha giocato da Napoli, se c'è un errore, l'ha fatto il Napoli e non noi. Gattuso? Il rapporto con il Napoli doveva andare a finire così per quanto accaduto. Forse cambiare l'allenatore si pensa che si possano cambiare le sorti del club ma è la società, invece, al centro di tutto. Juric? Al momento è il nostro allenatore e siamo tranquilli. Zaccagni? Per un tifoso del Napoli, vedere che si sia comportato da professionista dovrebbe essere importante e positivo. Questi sono maniaci da tastiera che non rappresentano i tifosi del Napoli, così come lo striscione apparso a Verona. Non so se verrà a Napoli, so solo che è un giocatore importante e che può fare comodo".