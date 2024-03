Hellas, Folorunsho: "Europei? Le parole del CT sono già una vittoria"

Michael Folorunsho, centrocampista dell'Hellas Verona ma di proprietà del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce:

"Sono partite importanti, tutt'e due lo sapevamo. Ci sta un po' di nervosismo, ma sono cose che finiscono qui. Quanto sono migliorato come giocatore? Sono molto contento di aver fatto questo gol per dare una mano alla squadra. È una vittoria di tutto il gruppo, non abbiamo mollato da inizio campionato e stiamo facendo un percorso: vogliamo portarlo a termine. Come procede l'inserimento dei nuovi? Ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare, non era facile dopo gennaio ricompattarci, ma siamo stati molto bravi a farlo. I ragazzi nuovi che sono arrivati sono stati molto bravi a inserirsi nel gruppo. Sono un ragazzo umile, mi metto a disposizione del gruppo e del mister. Non mi pongo limiti, continuiamo così. L'Europeo è un sogno? Io ho fatto sempre passo dopo passo, ho fatto la Serie C, la Serie B, è il primo anno in A. Già sapere che il ct della Nazionale spende belle parole è una bella vittoria".