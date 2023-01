Hancko, l'agente: "Tornerebbe volentieri in Italia: è uno da top 5 club in A. Napoli? Perchè no..." | ESCLUSIVA

Sasha Huet Baranov, agente di David Hancko, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Anche Hancko può diventare un campione. Dipende dalle offerte che arriveranno. E' diventato un calciatore importante per il Feyenoord. parla italiano perchè ha fatto un anno alla Fiorentina. Non è stato un anno positivo perché si è trovato in pieno cambiamento del club. in Italia giocherebbe nei primi 5 top club, può tornare in Italia. Lo farebbe volentieri. Napoli' Perchè no..."