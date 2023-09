Hamsik su Spalletti: "Luciano CT? La decisione più giusta, speriamo di vederci agli Europei!"

Ultime news SSC Napoli - L'ex centrocampista del Napoli Marek Hamsik, attualmente membro dello staff del ct della Slovacchia Francesco Calzona, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo un estratto nel quale commenta la scelta dell'Italia di prendere Spalletti come nuovo CT:

"Fino al momento in cui Mancini si è dimesso, non ci avrei pensato. Ma non appena è venuta fuori la notizia, quello è stato il primo nome che mi è venuto in mente. Lo spettacolo del Napoli è stato così incantevole che non poteva non condurre a lui. Penso sia stata la decisione più giusta. Scontrarci agli Europei? Magari. Ci crediamo tutti".