Hamsik su Lobotka: "Nessun dubbio sulle sue qualità e lo ha dimostrato. L'ho portato io a Napoli? Mi deve ancora delle mozzarelle!"

Notizie Napoli calcio. Marek Hamsik, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del connazionale Stanislav Lobotka che si è riscattato alla grande sotto la guida di Spalletti dopo essere finito nel dimenticatoio con Gattuso.

Hamsik consigliò proprio Lobotka al Napoli, dando il placet all'operazione poi condotta da Cristiano Giuntoli. Ecco quanto detto dall'ex capitano azzurro sulla stagione del connazionale:

Ha lasciato in regalo un suggerimento: prendete Lobotka.

«Ed ho visto ciò che ha fatto quest’anno. Non avevo dubbi sulle sue qualità, che ha finalmente potuto mostrare».



Lobotka sa che è stato lei a consigliarlo al Napoli? Le manderà qualche chilo di mozzarella?

«Lo sa, lo sa, glielo ricordo spesso. E non manda mozzarelle. Glielo ho detto che me le deve».