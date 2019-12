Ultime calcio Napoli - Marek Hamsik è entrato in campo per salutare i propri tifosi, in quello che era un momento atteso da tempo. Dal San Paolo ha dichiarato:

"Troppa emozione per me, vedere questo video mi fa tremare il cuore. Grazie. Penso a Napoli sempre, è la mia seconda casa. Tornare qua è sempre una gioia immensa".