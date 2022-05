Hamsik, l'agente: "Scudetto in Turchia una rivincita del 2018, segue sempre il Napoli. Futuro dirigente azzurro? Ecco come stanno le cose" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Hamsik-Napoli, le parole del suo agente sullo scudetto vinto in Turchia e sul possibile futuro da dirigente azzurro:

"Marek è molto felice per aver vinto il campionato con il Trabzonspor, si tratta della prima volta per lui. Abbiamo ricevuto merito per aver fatto questa scelta di andare in Turchia, il destino ci ha premiato. Tutto nacque prima dell'Europeo, alla fine della passata stagione. Ci fu un incontro con la dirigenza del club turco, che si dimostrò molto chiara e decisa nel voler puntare su Marek. Ci fu accordo su tutto per poi arrivare alla firma dopo l'Europeo".

A Napoli fu vicino allo Scudetto: "Per lui si tratta anche di una rivincita personale, dopo averlo sfiorato a Napoli nel 2018. Lui è molto felice di questo successo e spera che in futuro anche il Napoli possa trionfare".

Sul Napoli aggiunge: "Lui continua a sentire tanta gente a Napoli. Sperava nel tricolore questa stagione e si augura che possa succedere il prima possibile. Lui ha tanti amici a Napoli e continua a sentirli".

Futuro dirigente a Napoli? Lui giocherà ancora almeno un'altra stagione perchè il Trabzonspor potrebbe partecipare alla prossima Champions League. Ha voglia di giocare ancora, poi per il futuro vedremo cosa succederà. Da qui a due anni possiamo immaginare un addio al calcio giocato e, perchè no, potrebbe fare anche il dirigente a Napoli o da un'altra parte".