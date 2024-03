Hamsik, l'entourage: "Prima o poi tornerà a lavorare a Napoli! Non escludo questo scenario se Calzona venisse riconfermato"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Hamsik:

“Lobotka migliore slovacco dell’anno? Se lo merita per l’annata disputata col Napoli. C’è una tradizione per gli slovacchi perchè quando giocano a Napoli vincono questo titolo! Calzona e la Slovacchia? Il contratto lo ha prolungato fino alla fine delle qualificazioni per i Mondiali, ossia il 30 dicembre 2025. Se la Slovacchia si qualificherà ai Mondiali, mi pare che Calzona abbia un’opzione per allenare fino alla fine dei Mondiali. Calzona ha detto ad un giornalista che insisteva circa il suo contratto a Napoli che non sa neanche cosa farà domani! Quello che farà giugno si vedrà a giugno e credo sia giusta questa risposta perchè nel calcio non si può programmare. Hamsik ha aperto le porte a Calzona e sono felice che abbia dimostrato di saper fare un lavoro incredibile.

A Napoli in poco tempo è riuscito a migliorare la squadra perchè nonostante l’uscita dalla Champions, vedo miglioramenti di partita in partita. Ho visto belle prestazioni del Napoli, anche dal vivo, ma alla fine ciò che conta sono i giocatori e quando ci parli mi dicono che ora si lavora meglio e si sentono meglio.

Hamsik nuovo ct della Slovacchia? Questa domanda è difficile! L’ambizione di Hamsik sicuramente è quella di diventare un allenatore, so che vuole fare il master, ma fare il ct della Nazionale è un ruolo importante e delicato. Deciderà Marek cosa fare, ma il ragazzo è intelligente e sa che deve fare un passo alla volta perchè essere allenatore e calciatore non è la stessa cosa. Ora sta allenando la sua Academy, sta facendo dei progressi e utilizza la filosofia di Calzona perchè è questo il calcio che piace a Marek, ma quello che succederà da qui a 3 mesi ora non è possibile prevederlo.

Hamsik è stato vicino a Napoli anche stavolta, poi alla fine non è arrivato, ma si prova sempre a riportarlo a Napoli! In Slovacchia ha tante cose, non può fare la valigia e partire da un giorno all’altro, certe cose vanno programmate. Però, quella di tornare a Napoli è un’idea che chissà magari un giorno si avvererà. In qualche ruolo credo che tornerà un giorno o l’altro. Ipoteticamente, se dovesse De Laurentiis decidere di tenere Calzona a Napoli trovando un accordo con la Federazione Slovacca, sono convinto che il mister proverà a portare Marek con sé. Dietro questa ipotesi però ci sono tanti se e ma”.