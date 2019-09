Hamsik, l'entourage: "Marek vuole tornare per un saluto, aspettiamo solo il Napoli. Segue sempre tutte le partite"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Martin Petras, agente di Marek Hamsik che ha parlato di un suo ritorno: "Marek è molto contento della sua esperienza ma non ha ancora imparato il cinese. Con l'allenatore nuovo, Benitez, le cose vanno meglio: si diverte, la squadra è cresciuta e sono arrivati i risultati. Hamsik è sempre stato uno educato, non ha mai cercato scontri. Marek mi ha detto che verrà a Napoli a vedere qualche partita, ma credo che la società debba organizzare qualcosa per lui. E' stato un simbolo, sarebbe un evento piacevole. A lui è dispiaciuto non poter salutare. Non deve essere per forza una partita, potrebbe essere anche un giro di campo in occasione di una partita importante, quando lo stadio è pieno. Segue tutte le partite, a Napoli ha tantissimi amici".