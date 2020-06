Hamsik, l'agente: "Marek contento che Mertens abbia battuto il record, tiferà per il Napoli mercoledì! Sarebbe felice se De Laurentiis lo chiamasse in società"

Ultime notizie Napoli - Juraj Venglos, procuratore dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il record di Mertens? Dries e Marek sono molto amici. So per certo che Marek è molto felice del percorso e del record che Mertens ha infranto. Ad ogni modo, Hamsik è secondo in questa speciale classifica ed è ovviamente felice.

Hamsik guarderà mercoledì la finale tra Napoli e Juventus. Tiferà per gli azzurri, non c'è dubbio, tra l'altro è una gara che ha giocato anche lui proprio a Roma, proprio contro la Juventus, alzando al cielo la Coppa Italia.

Marek ha voglia di giocare ancora per qualche anno, probabilmente due o tre, è mia opinione che possa tornare in Slovacchia quando deciderà di smettere. Così come potrà tornare a Napoli perchè anche Napoli è casa sua.

Se De Laurentiis dovesse chiamarlo per offrirgli un ruolo nel club? Certo che ne sarebbe felice! Non so con quale ruolo o con quale veste, bisognerebbe parlarne e discuterne con la società ma non vedo impedimenti e si troverebbero soluzioni. Ma, ripeto, bisogna ancora aspettare due o tre anni perchè Marek vuole ancora giocare.

Il campionato cinese? La speranza è ripartire a metà luglio. E' una possibilità, vediamo.

Benitez? Sì, con lui in panchina"