Hamsik: "Fabian è da Real e Barcellona, ma spero resti! Mi manca Napoli, perdere la Champions così fa male. Rapporto spettacolare con Ancelotti, su Maradona e Insigne..."

Ultime notizie Napoli - Marek Hamsik, capitano della Slovacchia ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista ad AS.

Per il futuro di Fabian si parla da anni di Real Madrid, Atletico e Barcellona…

Che squadra l’ha impressionata in questi Europei?

Lei è stato il primo che ha superato il record di gol di Maradona a Napoli. Come ha vissuto la sua scomparsa?

“Tutti sanno che mi sento mezzo napoletano. È stato molto duro, in effetti, perdere un idolo, un calciatore e un uomo come Diego. Ha rappresentato molto per tutti noi”

Le manca Napoli?

Ci sono stati rumors su un suo ritorno al club azzurro…

“Non credo che ci sia stata questa possibilità. Io non mi sono proposto e credo che non ci sia stato nulla. Il Napoli guarda al futuro ed è giusto così. Ho scelto prima degli Europei di firmare con il Trabzonspor per concentrarmi totalmente su questa competizione”

La stagione del Napoli è finita con un inaspettato pareggio col Verona, che è costato la Champions. Cosa pensa sia successo?

“Non me lo aspettavo per niente. Il Napoli veniva da un tratto finale di stagione spettacolare, ha vinto tutte le partite tranne la più importante. Si è fatto scappare la Champions in una maniera che ha fatto molto male. Non so cosa sia successo, però non sono riusciti a giocare come nelle giornate precedenti. Forse è stato per la pressione, per il fatto di rendersi conto che potevano perdere tutto dopo mesi a grandi livelli. Un peccato”