Hamsik: "Calzona sotto una pressione enorme, non vede l'ora di venire in ritiro con la Slovacchia! Ha dato il 120% a Napoli, ma dipende da cosa fanno i giocatori in campo..."

Notizie Napoli - Marek Hamsik, membro dello staff tecnico della nazionale slovacca, ha parlato ai media slovacchi dal pre ritiro della Slovacchia soffermandosi anche su Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli e CT della Slovacchia:

"Calzona è sotto una pressione enorme. I risultati non sono positivi col Napli, ma penso che possa gestirla questa situazione. Ha detto che non vede l'ora che arrivi il momento di venire in ritiro con la Slovacchia, quindi appena finisce col Napoli, il giorno dopo partirà e verrà qui".

"È andato lì per aiutare a portare la squadra in Europa, purtroppo è andata così e il Napoli non ha avuto i risultati sperati. È davvero brutto da questo punto di vista. Tifosi e società si aspettano sempre i traguardi più alti, ma la situazione è quella che è. Il Napoli sta già cercando un allenatore che possa arrivare a fine stagione e si stanno facendo diversi nomi".



"Con Francesco comunichiamo sempre e non è facile per lui. So che non ha dato il 100%, ma il 120%. Ha provato a capire come migliorare la situazione, ma poi dipende dai giocatori cosa faranno in campo"