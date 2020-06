Hakimi, l'agente: "E' stato vicino al Napoli, ne ho parlato con Giuntoli... Borja Valero? Vuole giocare in coppa Italia"

Ultime calcio - Alejandro Camano, agente di Borja Valero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Borja Valero

"Siamo contenti di tornare a giocare a calcio, quel calcio che può aiutare la situazione legata la pandemia. Credo che in questo periodo sia difficile vedere tifosi allo stadio fino al prossimo anno. Inter? I calciatori vogliono giocare le partite, Borja è in estasi da calcio già adesso. Borja ha la sua casa a Firenze, in Italia è felice e non ha chiesto di tornare in Spagna. Potrebbe rinnovare con l'Inter. Hakimi? I calciatori ma il mondo dello sport in generale devono essere contro il razzismo. Hakimi è stato vicino al Napoli, ne ho parlato con Giuntoli che ha occhi buoni. Tornerà al Real Madrid poi decideremo il suo futuro".