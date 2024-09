Napoli - Beppe Bergomi ha parlato del Napoli di Antonio Conte durante la trasmissione Sky Calcio Club e detto la sua sul cambio modulo in Juventus-Napoli: "Ha cambiato modulo perché quelli a tutta fascia non lo convincevano del tutto. Poi magari ci torna, non lo abbandona del tutto. Quando dovrà proporre di più, contro avversari diversi, vedremo anche qualcosa di diverso offensivamente rispetto a Torino. Rimarchiamo però Buongiorno ed il fatto che il Napoli l'anno scorso prendeva sempre gol".