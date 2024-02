Guilavogui: "Osimhen? Ai tempi del Wolfsburg era un diamante grezzo. Non si lamentava mai per gli allenamenti duri"

Josuha Guilavogui, ex compagno di squadra di Osimhen ai tempi del Wolfsburg, ha parlato a Le Parisien:

"È stato abbastanza difficile per lui. Lasciò l’Africa giovanissimo (aveva 18 anni) per la sua prima esperienza in Europa. Arrivò a gennaio durante la finestra di mercato invernale in Germania. Passi dalla vita quotidiana di casa dove ci sono trenta gradi a un paese che non conosci con temperature freddissime. Poi è arrivato al Wolfsburg con giocatori esperti nel suo ruolo (c’erano Mario Gomez e Divock Origi), poi ha avuto infortuni. Inoltre eravamo in difficoltà ed è difficile per uno staff lanciare un giovane in queste condizioni.

Poi aveva già tante qualità. Era molto atletico e andava molto veloce. Non si è mai lamentato e ha lavorato duro per assimilare i concetti tattici che gli venivano chiesti. In allenamento abbiamo visto cosa poteva fare, aveva atteggiamenti che non mentivano. Victor era un diamante grezzo da affinare. Non era arrogante, ma aveva quella sicurezza che a volte gli permette di segnare gol improbabili perché tira dove pochi provano a farlo".