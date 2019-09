Guidolin: "Con Llorente il Napoli ha preso un campione. Razzismo? In Italia non si ha fermezza"

Notizie Calcio - Francesco Guidolin, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli con Llorente ha preso un campione vero. Un giocatore con la G maiuscola, sa fare gol. È un ragazzo straordinario, non solo un’alternativa tattica in attacco. Non è un attaccante vecchia scuola, è molto bravo tecnicamente. Sa giocare palla a terra, stiamo parlando di un grandissimo giocatore.

Tanti gol in campionato? È solo una questione di tempo, è casuale. Alla fine si tornerà sugli equilibri della Serie A.

Sia per la Samp che per il Napoli c’è da rivedere qualcosa in fase difensiva. È anche vero però che Ancelotti ha il bicchiere anche mezzo pieno con i gol fatti.

Razzismo? Non isoliamo con fermezza quelle minoranze. Negli stadi inglesi ti prendono e ti allontanano dal calcio per sempre”.