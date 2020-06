Guglielmo Stendardo: "La ripresa è una cosa bella, ma non dobbiamo dimenticare i 30mila morti"

Ultime notizie calcio. Gugliemo Stendardo, ex calciatore di Juventus e Napoli, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Contento della ripresa? "Dopo trentamila morti e un Paese in ginocchio, il fatto che riprenda il calcio è una cosa bella. Ma bisogna tener conto di ciò che è stato e non dimenticare".

Entro il 20 giugno ci sarà il format per i playoff di Serie A. Come se lo immagina?

"Ieri in Figc ha vinto il merito sportivo e la trasparenza. Ho apprezzato il lavoro di Gravina, vero uomo di calcio. Giusto dare la parola al campo. Serve un piano B e C e quello dei playoff e dei playout è un male minore in caso di nuova positività. Si parla di una formula breve, ma spero che il campionato possa terminare regolarmente. Spero comunque nel caso che sia una formula solo a 4".