Guglielmo Stendardo: "La mancanza di continuità del Napoli dipende dal carattere dei calciatori che ha"

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La mancanza di continuità appartiene alla personalità dei calciatori. Il Napoli ha un organico molto competitivo, ma questa squadra ha delle fragilità caratteriali. Il Napoli per vincere deve giocare bene, ottiene il massimo quando riesce ad imporre le qualità soprattutto degli attaccanti, però a volte certi errori condizionano il risultato finale. Gattuso è un ragazzo carismatico e pretende che il Napoli giochi sempre al massimo. Non è la prima volta che il Napoli cade in certe partite, anche se contro il Milan certi epidosi hanno cambiato il risultato. L'espulsione di Bakayoko non c'era, la gomitata di Ibrahimovic era almeno da arancione. Di Lorenzo e Mario Rui sono bravi in fase offensiva, ma concedono in fase difensiva. Queste componenti hanno condizionato il risultato finale, ma il Napoli per me resta una grande squadra".