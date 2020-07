Guglielmo Stendardo: "Bravo Kulusevski a prendere il tempo a Koulibaly, ma non c'è il rigore. Va rivisto il regolamento"

Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore del Napoli e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Sarebbe di fondamentale importanza la permanenza di Koulibaly. Io lo considero il pilastro della squadra e se il Napoli deve ripartire, deve farlo da lui. Se non arriveranno proposte indecenti, il Napoli deve fare di tutto per tenerlo a vita. Ultimo rigore del Parma? Penso che non ci sia. Per me non è rigore. L’attaccante è stato bravo e ha preso il tempo a Koulibaly ma in quel caso il difensore non ha fatto nulla. Io spero che nei prossimi mesi venga rivisto il regolamento inerente ai falli di mano e ai rigori concessi, perché ci sono stati degli episodi decisivi che hanno cambiato le partite”.