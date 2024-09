Guerini: "L'effetto Conte già si vede: ha creato un gruppo solido al Napoli. C'è un feeling speciale tra lui e i giocatori"

Vincenzo Guerini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni diffuse dal comunicato stampa di Radio Marte:



"L'effetto Conte si sente, non poteva esserci miglior allenatore di lui per ricreare l'entusiasmo in una piazza difficile ed affascinante come Napoli. Antonio ha creato già un gruppo solido, c'è un feeling speciale tra i giocatori e l'allenatore e questo è fondamentale. Buongiorno? Mi piace molto, ha qualità enormi anche morali. Come senso di appartenenza il Toro ed il Napoli si assomigliano, secondo me il suo è un ottimo arrivo e la sua presenza ha dato anche serenità a Meret. Di Lorenzo braccetto o meglio esterno? Il capitano a Napoli ha avuto un exploit straordinario, la crisi dell'estate appena passata è ormai dimenticata, dovunque Conte lo metterà farà bene. Il Napoli è una squadra solida e non può che migliorare, il gruppo azzurro diventerà sempre più granitico. Organico alla mano, inoltre, non mi meraviglierei se l'asticella venisse spostata più in alto di un semplice ritorno in Champions".