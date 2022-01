Guerini: "Il Napoli merita applausi ma sarà un campionato deciso dal covid. Insigne? Non avrei deciso solo per i soldi..."

Vincenzo Guerini, reduce dall'esperienza come responsabile dell'area tecnica del Catania, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio:

"Il Napoli merita applausi, quando poteva andare in fuga ha avuto problemi clamorosi di infortuni. Finalmente però si vede un campionato in cui non si sa chi vince. A parte che forse lo deciderà il Covid... Sfido chiunque a capire cosa avverrà da qui a giugno".

Cosa ne pensa di Insigne al Toronto?

"Vent'anni fa si diceva che non era il calcio di trent'anni fa, oggi che non è più quello di dieci anni fa! Ognuno la vede in un certo modo, io però non avrei fatto una scelta esclusivamente per i soldi, visto che è nel pieno delle forze. Non so quanto potrà divertirsi: a ogni calciatore piacciono sfida e confronto, lì penso sia facile per lui. Adesso però quasi tutti prima guardano al lato economico".