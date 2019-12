Guarro: "Il Napoli si è fiondato su Haaland, Juve e Inter defilato. Ibra? Con Gattuso si può..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Guarro, giornalista:

"Il Napoli si è fiondato su Haaland che è gestito dalla famiglia Raiola. In Italia il Napoli è la società che lo sta cercando con maggiore insistenza perchè Juventus e Inter, che pure lo seguono, hanno altre priorità. La concorrenza per il Napoli arriva dalla Germania: il Boruissia Dortmund sta corteggiando il calciatore. L'ipotesi Ibrahimovic resta viva perchè non è fatta col Milan e perchè il Napoli può giocarsi la carta Gattuso.

Llorente a Napoli sta bene, è felice, ma può partire a gennaio anche perchè il club azzurro sta cercando altri attaccanti. Non escluderei l'ipotesi Inter che è concentrata su Giroud, ma aspettiamo.

Ricardo Rodriguez sta trovando poco spazio al Milan, ma vuole giocare un pò di più e a Napoli potrebbe farlo anche perchè Gattuso già lo conosce".