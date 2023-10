Guardiola: "Messi è il più forte di sempre, anche più di Maradona. Mi dispiace per gli altri, ma è un'altra roba"

Ultime news calcio - Pep Guardiola è protagonista dell'evento ”Dialoghi sul Talento con Pep Guardiola", promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e Fondazione Guardiola e con il supporto di Collisioni e ha parlato, prima dell'appuntamento davanti ai giovani, in conferenza stampa:

"Messi è il più forte di sempre, anche più di Maradona. Mi dispiace per gli altri, ma è un'altra roba. Io l'ho visto in allenamento, dal vivo, nelle difficoltà".