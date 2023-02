"Guarda questo qui". Spalletti rivela: "Lo volevo già all'Inter, ecco come è andata"

Il tecnico Luciano Spalletti rivela durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l'Empoli, un retroscena che riguarda un azzurro.

Sul fatto di Lobo, perché spesso si è fatto il suo esempio, io son fortunato perché lo conoscevo e volevo prenderlo già all'Inter. Me lo segnalò Alessandro Pane, che faceva il centrocampista e fu mio collaboratore. Ha allenato in B e in C. E me lo segnalò, ricordo che venne e si cercava questa possibilità. Poi ci si fece giocare Brozovic in quella posizione lì. Tentammo di prenderlo, ma non potevamo spendere i soldi che ci presero. Per cui quando sono arrivato qui sapevo benissimo chi era Lobotka.

Di solito funziona così: il direttore fa i nomi o ascoltano se faccio qualche nome. Qui c'è Beccaccioli che ne conosce tantissimi di giocatori, a volte parla con Giuntoli e qualche nome lo fa anche lui. Poi il direttore fa i nomi che ha lui nel taccuino, si vanno a guardare. Di lui non ce n'è stato bisogno, lo conoscevo già. Pane mi disse: 'Guarda questo qui, perché secondo me è bravo!'. A me garbava fare un complimento a Lobotka"