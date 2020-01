Graziani sul mancato minuto di silenzio per Anastasi: "Ma che ca**o hanno nella testa i dirigenti della Lega?"

Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sul Napoli: "La squadra è malata, Gattuso si sta dannando l'anima ma non trova la medicina giusta"

Su Sarri: "Al Napoli ha fatto adattare i giocatori al suo gioco, alla Juventus sta facendo l'esatto contrario. Sicuramente i bianconeri vinceranno ancora, ma il bel gioco manca. Sono convinto che alla lunga arriverà anche il gioco, ma se non vince la maledetta Champions resterà uno dei tanti nella storia bianconera"

Sul mancato minuto di silenzio per Anastasi: "Un'ignorantata allucinante per tutti gli amanti del calcio e per la famiglia. Ma che c**** hanno nella testa i dirigenti della Lega? Come si fa a non ricordare un grandissimo campione del nostro calcio? Come è possibile? Ingiusto e insopportabile non ricordarlo su tutti i campi. Ho il voltastomaco"