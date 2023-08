Notizie Calcio Napoli - L'ex attaccante e allenatore, Ciccio Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal":

“Se vedo giocare Raspadori mezzala, mangio mezza scarpa. Ha tutte le caratteristiche meno che della mezzala. In quel ruolo non si gioca solo in proiezione offensiva, ma bisogna anche ragionare e agire in fase di non possesso. Si deve correre, marcare, difendere e Raspadori non è quel tipo di giocatore”.