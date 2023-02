Graziani: "Osimhen, ma cosa fai? Stai perdendo una grande occasione"

Ciccio Graziani, ex attaccante e attuale opinionista, commenta a Tele A nel corso del programma "Fuorigioco" l'ultima apparizione in campo di Victor Osimhen:

"Io mi rivolgo direttamente a Osimhen e gli dico: Victor, ma cosa fai? Non è possibile che l'attaccante, al momento del rigore, si allontani dal dischetto. Dovrebbe prendere il pallone e calciarli. Sta perdendo una grande occasione per realizzare ancora più gol. In ogni stagione le varie squadre di vertice hanno almeno sette, otto penalty a testa. Penso a Ciro Immobile che in passato ne ha calciati tanti. A Osimhen do un consiglio: non avere paura".