Graziani: "Napoli, vittoria preziosa a Milano e c'è da recuperare la gara con la Juve: può ancora succedere di tutto..."

Napoli Calcio - Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Vittoria preziosa del Napoli contro il Milan e c'è ancora da reucperare la gara con la Juventus. Nelle ultime uscite, il Napoli in trasferta era in difficoltà. Questa vittoria rimette tante cose in ordine e Gattuso ha più giocatori a disposizione. Gattuso è spesso criticato ma piano piano sta arrivando ad ottenere i risultati richiesti".