Graziani: "Mazzarri ha restituito il sorriso. A Madrid a viso aperto, con Inter e Juve per riaprire il campionato"

Ciccio Graziani, ex giocatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Solitamente quando cambi allenatore c’è sempre un impatto positivo, tutti si rimettono in gioco con il nuovo tecnico, con Garcia poi non c’era feeling, il francese non è mai entrato nelle simpatie di nessuno. Qualcosa era cambiato, il Napoli si era intristito ed era un problema serio. E’ arrivato Mazzarri ed ha restituito il sorriso ai giocatori, dando loro forza chiedendo di tornare a giocare come sapevano. Aver vinto a Bergamo è stata la migliore cosa e non era facile. Oltretutto le sostituzioni hanno portato fortuna, poi Osimhen è entrato benissimo, quando c’è lui è tutta un’altra musica.

Real-Napoli? C’è da giocarsela, bisogna fare una buona prestazione contro una squadra un po’ incerottata, ma è sempre il Real Madrid. Al di là del risultato sarà importante dare continuità alla prestazione di Bergamo, poi in ogni caso la qualificazione si potrà chiudere al Maradona contro il Braga.

Certo, se proprio devo scegliere quale partita vincere in settimana, penso a quella di domenica sera con l’Inter perché si riaprirebbe il campionato, ovviamente però domani bisognerà fare una grande prova al Bernabeu, in uno stadio fantastico in cui non capita di giocare tutti i giorni. Se poi batti l’Inter vai a cinque punti da loro e poi subito dopo c’è la sfida allo Stadium contro la Juventus. Insomma, queste partite saranno decisive per poter riaprire la lotta scudetto.

La Roma? Un’outsider per il quarto posto, in questo momento è in forma, recuperando un po’ di giocatori se la giocherà fino in fondo, lotterà sicuramente”.