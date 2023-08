Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giusto che De Laurentiis non ceda Osimhen se non a 200 milioni, un sostituto suo non esiste in giro. Se vuoi restare competitivo devi tenere i migliori, poi giusto anche valutare le maxi offerte".